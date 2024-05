Grand Cadaver dévoile « Skinless Gods »

Grand Cadaver est de retour avec un deuxième morceau de leur dernier 7″. Le supergroupe suédois de death metal est composé de Mikael Stanne (Dark Tranquillity, The Halo Effect & Cemetery Skyline) au chant, Stefan Lagergren (Expulsion) et Alex Stjernfeldt (Novarupta & Let Them Hang) à la guitare, Christian Jansson (Pagandom) à la basse et Daniel Liljekvist (ex-Katatonia) à la batterie.

