PARALLYX dévoile « Cage Of Fire » en vidéo

Communiqué: PARALLYX poursuit sa route et annonce la sortie de son deuxième single « tout feu, tout flamme » intitulé « Cage Of Fire ». Un titre fort qui célèbre également la signature d’une distribution digitale avec Blood Blast, fruit de la collaboration entre les deux géants « Nuclear Blast » et « Believe » au service des groupes de metal indépendants dans le Monde entier. Vous pouvez donc retrouver « Cage Of Fire » sur toutes les plate-formes dès aujourd’hui !

Chaque chanson de PARALLYX raconte l’histoire d’une secte ayant sévi, sous forme d’un thriller à l’américaine, c’est le concept. La chanteuse, Lina, est soupçonnée d’être à l’origine de diverses disparitions inexpliquées et PARALLYX ne serait en fait qu’une façade pour camoufler ses activités réputées maléfiques…

La musique de PARALLYX trouve son identité dans des rythmes énergiques, des éléments electro atmosphériques et une touche djent jazzy et bondissante, les fans de MONUMENTS, ARCHITECTS, PERIPHERY et SPRITBOX apprécieront.

Vous retrouverez le groupe PARALLYX en concerts :

– 11/05 à Troyes – TramFest (10)

– 24/05 à Antony (92) en ouverture d’Ashen

– 31/05 à La Rochelle – MetalDays New Forces (17)

– 09/08 à Cercoux – Festival 666 (17)

– 25/08 à St Flour – FuriosFest (15)

