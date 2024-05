RISE OF THE NORTHSTAR : nouveau single ft. Hyro The Hero

Communiqué : Alors que le Crank it Up Tour bat son plein et que Rise Of The Northstar se produisait jeudi à la Philharmonie de Paris (complète pour l’occasion !), l’incontournable quintet propose aujourd’hui un nouveau single : « Underrated ». Un featuring avec Hyro The Hero qui rend hommage aux origines de ROTN : l’underground.

« Ce titre est puissant et plein d’énergie. Travailler avec Rise Of The Northstar est un rêve devenu réalité pour moi et nos styles se mélangent parfaitement et sans effort. Du début à la fin, c’est le chaos à l’état pur. Le tout porté par un message pour motiver tous ceux qui se sont sentis sous-estimés. »

(Hyro The Hero)

Nous avons rencontré Hyro lors d’un de nos concerts à Nantes, nous connaissions son flow depuis quelques temps déjà. Il s’est éclaté et nous l’avons invité à faire notre première partie à l’Elysée Montmartre à Paris. À partir de là, l’idée de faire un morceau ensemble est venue naturellement. Nous avons sciemment rendu ce titre agressif et proche de nos premiers morceaux. C’est un mélange de rap, de metal et de hardcore avec un bon vieux solo de thrash. Il n’y a pas de demi-mesure, « Underrated » a été fait par et pour l’underground… à jamais sous-estimé ! » (Rise Of The Northstar)

Metal moderne, musiques urbaines et pop culture nippone, Rise Of The Northstar est un phénomène. Deux albums, des EPs (dont le Live In Paris de 2020 !), des millions de streams et des hits comme « Demonstrating My Saiya Style », « Here Comes The Boom », « Sounds Of Wolves » et « Again And Again » : ROTN c’est une recette explosive sonore et visuelle.

Son troisième impact, Showdown (sorti en avril 2023), clame haut et fort son unique objectif : faire jumper, headbanger et mosher. Un nouveau choc frontal qui prouve que, sur ses terres et bien au-delà, dans toute l’Europe jusqu’en Asie, ROTN est prescripteur de sonorités lourdes et du groove à la Française sur fond d’univers Shonen.

