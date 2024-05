CHELSEA WOLFE en tournée en France dès la semaine prochaine

Communiqué: L’américaine Chelsea Wolfe sera en France dès la fin du mois pour présenter sur scène son dernier album ‘She Reaches Out To She Reaches Out To She’ sorti en février dernier sur Loma Vista.

‘She Reaches Out To She Reaches Out To She’ est une déclaration puissamment cathartique sur la rupture des liens et un rappel important que la guérison est cyclique et non un simple processus linéaire. Le liminal, l’entre-deux et l’invisible sont des personnages récurrents dans ‘She Reaches Out’. Comme le dit Wolfe, « comme la lune noire, cet espace vide peut sembler imprévisible et imminent, mais il recèle aussi beaucoup de potentiel, de mystère et d’excitation ».

Produit par David Andrew Sitek de TV On The Radio et mixé par Shawn Everett (Slowdive, SZA, The War On Drugs), She Reaches Out a été enregistré par Derek Coburn aux Federal Prism Studios et masterisé par Heba Kadry. Accompagnant Chelsea Wolfe, son groupe principal composé du multi-instrumentiste Ben Chisholm, du batteur Jess Gowrie et du guitariste Bryan Tulao. Il y a une qualité intime, de genre ASMR, dans la voix de Wolfe sur l’album – rien ne semble simple, laissé au hasard ou comme prévu. Comme le dit Wolfe : « Cet album exigeait d’être vécu. »

:: En tournée ::

Le 29 Mai à Lyon, Le Transbordeur

Le 30 Mai à Biarritz, L’Abatal

Le 4 Juin à Paris, L’Elysée Montmartre

Le 29 Juin à Clisson, Hellfest

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr