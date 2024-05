La programmation du BetiZFest 2024 en détail

Après avoir fêté ses 20 ans l’an dernier, le BetiZFest remet le couvert dans quelques jours pour une édition qui s’annonce exceptionnelle. Au programme :

* Vendredi 7 juin

Hatebreed — US HardCore

Counterparts — Ca Metal Hardcore

Ingested — Uk Death Metal

Karras — Fr Grind/swedeath

Verbal Razors — Fr Crossover Thrash

November — Fr HardCore

* Samedi 8 juin

Brutus — Be Punk Hardcore post-rock

Stoned Jesus — Ua Stoner doom

Birds in row — Fr Post-hardcore

Mars Red Sky — Fr Stoner psychedelic

Downset — Us Hardcore/hip-hop

The Lumberjack Feedback — Fr Sludge/Doom/Post-metal

Nature Morte — Fr BlackGaze

Queen(Ares) — Fr Post-Metal

+ Expos + Restos + Jeux + Merch + Vidéos

Préventes : Pass 2 j. 52 € – Vend. 33 € – Sam. 30 € (hors frais de commission)

BETIZFEST Festival

http://BetiZFest.info

Alternative Music in Cambrai

