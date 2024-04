Knocked Loose dévoile un nouveau single intitulé « Suffocate »

Communiqué: Knocked Loose passe à un tout autre niveau avec son nouveau single « Suffocate ». Des blastbeats contondants et une fureur chaotique sont associés à un groove dansant et syncopé avec le rythme reggaeton le plus concussif que vous ayez jamais entendu. Le catalyseur – Poppy, pionnier du pop-rencontre-metal nominé aux Grammy Awards, a contacté le leader et chanteur Bryan Garris pour lui proposer une équipe. « Je suis une grande fan de Knocked Loose et je suis honorée de participer à celui-ci », a déclaré Poppy.

La collaboration a inspiré le groupe à s’aventurer dans des royaumes inexplorés, dans lesquels Garris et Poppy échangent des couplets sur, comme le dit Garris, « quelqu’un vous poignarde dans le dos ». « C’était tellement amusant parce que sa voix nous a permis d’élargir notre palette et de faire des choses bizarres et décalées que nous ne ferions peut-être pas dans une autre chanson », a déclaré le guitariste Isaac Hale à propos du morceau. « Nous avons senti que parce que la voix de Poppy était impliquée, cela nous permettait en quelque sorte de repousser les limites de ce que nous pensions réalisable. »

Sur « You Won’t Go Before You’re Supposed To », Knocked Loose s’est concentré sur un album diversifié, cohérent et sauvagement agressif qui résume les progrès considérables qu’ils ont accomplis au cours de leur décennie en tant que groupe et affirme leur influence sans limites. potentiel pour l’avenir. En interne, il y avait le besoin de se mettre au défi en tant qu’auteurs-compositeurs tout en conservant l’intensité impitoyable et l’honnêteté sans faille qui ont toujours été leurs cartes de visite. Extérieurement, il y avait un tout nouveau regard sur le quintette de Louisville en tournée, après une année record sur la route, au cours de laquelle ils avaient apporté leur son underground sur certaines des plus grandes scènes du monde.

L’album plonge les auditeurs dans un chaudron d’angoisse mentale et spirituelle. Mais le titre de « You Won’t Go Before You’re Supposed To » contient une note de réconfort au milieu de la tourmente. L’expression vient d’une expérience que Garris, qui souffre de ce qu’il appelle une « phobie limite de l’avion », a vécu lors d’un vol particulièrement éprouvant. Alors qu’il luttait contre ses nerfs pendant le décollage, le chanteur s’est retrouvé à parler à une femme assise à côté de lui. Lorsqu’il lui a confié son anxiété, elle lui a assuré : « Tu ne partiras pas avant d’être censé le faire. »

Mais passer sous silence les émotions négatives n’est pas le but de Knocked Loose. Les nouvelles chansons les font plonger dans de nouvelles profondeurs de haine – dirigées à la fois vers l’intérieur et vers l’extérieur. À travers 10 titres et 27 minutes captivantes, « You Won’t Go Before You’re Supposed To » s’appuie sur les impulsions les plus extrêmes de Knocked Loose, de la fureur provoquée par le blastbeat, aux turbulences chaotiques et aux pannes sismiques, tout en assaisonnant le mix avec un auxiliaire accrocheur. des percussions, des échantillons évocateurs et des refrains à crier, le tout entrelacé à la perfection par le producteur pop nominé aux Grammy Awards Drew « WZRD BLD » Fulk.

« You Won’t Go Before You’re Supposed To » est rempli de textures et d’échantillons repoussant les limites que le groupe a collectés au fil des ans. « Sur cet album, nous allons le plus vite possible; nous sommes le plus effrayant que nous ayons jamais fait. Nous allons aussi le plus accrocheur et le plus mélodique que nous ayons jamais fait, et c’est là le but », a déclaré le guitariste Isaac Hale. dit. « Au lieu de bifurquer vers une direction spécifique, nous souhaitons englober TOUTES les directions. »

Il n’y a pas de plafond pour le hardcore en 2024 – même une tenue aussi intransigeante que Knocked Loose peut apparaître dans des espaces adjacents au grand public et conquérir de nouveaux fans (voir les sets viraux de Coachella et Bonnaroo de 2023). Mais il y a un point central dans ce qu’ils font qui ne changera jamais : une lourdeur sans compromis, tant sur le plan sonore que thématique. Ce qui évolue, c’est leur volonté de trouver de nouvelles façons de transmettre cette lourdeur et d’ajouter une variété de bon goût qui ne fait que mettre en valeur leur férocité intacte. Partout où Knocked Loose est allé se trouve ici sur ce disque – mais il en va de même partout où ils peuvent encore aller.

