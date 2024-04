Asinhell dévoile une vidéo pour le titre « Pyromantic Scryer »

Asinhell dévoile une vidéo pour le titre « Pyromantic Scryer ». A noter qu’il s’agit du side project de Michael Poulsen (of Volbeat) qui a d’ailleurs déclaré : « ‘Pyromantic Scryer’ a été la première chanson que j’ai écrite pour l’album et elle a sûrement une ambiance Entombed, et comme je l’ai déjà dit, c’était L.G. Petrov qui a donné le coup d’envoi à la naissance d’Asinhell. »

