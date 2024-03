The Devil Wears Prada dévoile une vidéo pour le nouveau single « Ritual »

Communiqué: THE DEVIL WEARS PRADA est entré dans son ère « Rituel » ! Le groupe vient de sortir le clip du tout nouveau single « Ritual« , dans lequel le groupe expérimente et repousse les limites de sa signature sonore. La chanson a été coproduite par Tyler Smyth, nominé aux Grammy Awards (I Prevail, Falling in Reverse) et mixée par Zakk Cervini (Bring Me The Horizon, Blink 182).

« Avec Ritual, nous lançons la nouvelle ère de The Devil Wears Prada avec brio. Color Decay nous a plongés dans les luttes émotionnelles que traversent tant de membres de notre génération, nous avons donc voulu écrire une chanson qui amplifie l’énergie. niveau », explique le groupe. « Au niveau des paroles, Ritual parle des expériences banales de la vie, s’abandonnant à la monotonie plutôt que d’y aller ».

TDWP continue de repousser les limites et les attentes. Ils sont véritablement au sommet de leur carrière, ayant vendu plus de 75 000 billets pour la tournée Metalcore Dropouts, au cours de laquelle ils ont joué presque exclusivement du nouveau matériel de Color Decay de 2022. Plutôt que de se concentrer sur leur catalogue complet (et très apprécié), le groupe laisse les fans encore plus avides de nouvelles chansons.

TDWP annonce également une tournée européenne en avril et mai après LANDMVRKS,

voir les dates ci-dessous :

16.04 @ Dynamo (Zurich, CH)

17.04 à La Rayonne (Lyon, FR)

18.04 @ Laiterie (Strasbourg, FR)

19.04 @ La Cartonnerie (Reims, FR)

20.04 @ Cigale (Paris, FR)

22.04 @ Splendid (Lille, FR)

23.04 @ Le 106 (Rouen, FR)

24.04 @ Entrepôt (Nantes, FR)

25.04 @ La Nef (Angoulême, FR)

27.04 @ Paloma (Nîmes, FR)

30.04 @ Backstage Werk (München, DE)

01.05 @ Meet Factory (Prague, République tchèque)

02.05 @ Akvarium (Budapest, HU)

03.05 @ Simm City (Vienne, AT)

04.05 @ Felsenkeller (Leipzig, DE)

05.05 @ Huxley (Berlin, DE)

07.05 @ Pumpenhuset (Copenhague, Danemark)

08h05 @ Grosse Freiheit 36 (Hambourg, DE)

09h05 @ Lowensaal (Nürnberg, DE)

10h05 @ Batschkapp (Francfort, DE)

11h05 @ 013 (Tilburg, Pays-Bas)

17h05 @ Zappa (Anvers, BE)

18h05 @ Essigfabrik (Cologne, DE)

