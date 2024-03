JINJER annonce son premier DVD live

JINJER, le groupe ukrainien en vogue parmi les plus captivants, vient d’annoncer son premier DVD / BluRay live officiel, Live in Los Angeles, dont la sortie est prévue pour le 17 mai 2024 chez Napalm Records. Enregistré et filmé le 22 décembre 2022 au Wiltern à Los Angeles, Californie, ce DVD est destiné à célébrer non seulement le fait d’avoir traversé ces dernières années en un seul morceau, mais aussi à célébrer les 15 ans de carrière du groupe.

Grâce à un travail acharné, son talent inégalé et d’incessantes tournées, le quatuor s’est imposé comme l’un des meilleurs en live à ce jour, et a acquis une fanbase férocement loyale et enragée, ainsi qu’un public composé de millions de personnes à travers les plus grands festivals du monde – tels que le Hellfest, le Rock am Ring, le Graspop Metal Meeting, le Download Festival et le Rocklahoma USA, sans parler des concerts à guichets fermés en tête d’affiche à travers l’Europe et l’Amérique du Nord. Pour accompagner cette annonce, JINJER dévoile la vidéo live de « Call Me A Symbol », un titre extrait de son dernier album studio, Wallflowers (2021), qui s’est hissé au sommet des classements.

JINJER, à propos de Live in Los Angeles :

« Notre concert à guichets fermés à Los Angeles à la fin de notre tournée 2022 était le moment et l’endroit parfaits pour faire quelque chose de spécial – quelque chose comme un DVD / album live tant attendu de JINJER ! La salle légendaire et pleine à craquer, l’ambiance folle de la côte ouest et, surtout, le fait que le groupe l’ait livré avec toute sa force après une tournée de 6 mois autour du globe – de l’Europe à l’Australie et de retour aux États-Unis – ont fait de cette soirée un moment très spécial. Pour les fans qui nous ont rejoints ce soir-là au Wiltern, ce fut un concert inoubliable, mais désormais, chaque fan de JINJER dans le monde entier peut vivre et apprécier un set idéal comprenant les plus grands hits de nos anciens albums ainsi que des bangers récents. Il ne s’agit pas seulement d’un DVD ou d’un album live, mais d’une célébration des 15 premières années de l’histoire de JINJER, juste avant de passer au chapitre suivant… »





Live in Los Angeles est le fruit d’une décision spontanée du groupe, enregistré de la manière la plus authentique possible afin de mettre l’accent sur la passion qui peut se dégager d’un concert. Cet album est un mélange explosif de la discographie de JINJER – avec les titres favoris des fans comme « Sit Stay Roll Over », « Home Back » et le révolutionnaire « Pisces ». L’album live contient 16 chansons dans différents formats audio, dont certains sont strictement limités : le Digipack Deluxe contient non seulement un DVD, mais aussi deux chansons supplémentaires, « Wallflower » et « Disclosure! », enregistrées à Paris en 2023.

Entre growls fougueux et voix claire à briser l’âme, l’énergie live de la chanteuse Tatiana Shmayluk présentée sur Live in Los Angeles laisse l’auditeur à bout de souffle, tandis que des riffs groovy et une batterie variée culminent en un chef-d’œuvre technique, tranchant comme une lame de rasoir. Live in Los Angeles, c’est JINJER au sommet de son art, brisant toutes les règles du Heavy Metal en faisant les choses à sa façon, et préparant les fans à la prochaine étape de sa domination du monde !

Tracklist de Live in Los Angeles :

1. Intro

2. Sit Stay Roll Over

3. Teacher, Teacher!

4. Copycat

5. Home Back

6. I Speak Astronomy

7. As I Boil Ice

8. Judgement (& Punishment)

9. Dead Hands Feel No Pain

10. Vortex

11. Who Is Gonna Be The One

12. Sleep Of The Righteous

13. Call Me A Symbol

14. Perennial

15. Pisces

16. On The Top

Live in Los Angeles sera disponible dans plusieurs formats :

> 1 DVD / 1 CD / 1 BluRay – coffret digipack Deluxe (format DVD) avec boîtier et livret de 20 pages

> Édition Die Hard : 2 vinyles blanc et violet marbré + livret de 20 pages + disque de feutrine – 700 exemplaires

> 2 vinyles noirs

> 2 vinyles violets – 300 exemplaires

> 2 vinyles jaunes – 300 exemplaires

> 2 vinyles transparents

> 2 vinyles blancs

> Format cassette jaune et impressions violettes – 200 exemplaires

> Format digital

