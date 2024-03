SILVERA dévoile un nouveau single en vidéo

Communiqué: « World Behind Doors » est le tout nouveau single et vidéo officielle des Danois, qui sera également le titre et le morceau d’ouverture de leur prochain album, et présente le son classique SILVERA. C’est déjà la deuxième avancée du nouvel album à venir du quatuor, après « Death Of Me ».

La chanson relie toutes les pistes de l’album à la fois musicalement et lyriquement. Le guitariste et chanteur Michael déclare : « J’ai toujours admiré les personnes qui ne suivent pas le chemin qu’on attend d’elles mais suivent plutôt leur propre instinct et vont dans l’autre sens. En choisissant cette voie inconnue, vous tenterez votre chance dans la vie. car on ne connaît pas l’issue. Cela demande beaucoup de courage et une forte volonté », conclut-il.

Mixé et masterisé par Jacob Hansen (Volbeat, Pretty Maids, Dizzy Mizz Lizzy, etc).

Un nouvel album de Silvera sortira en 2024.

