SeeYouSpaceCowboy dévoile en vidéo « Respite For A Tragic Tale (ft. iRis.EXE) / Silhouettes In Motion »

SeeYouSpaceCowboy qui sortir son nouvel album « Coup De Grâce » le 19 avril prochain via Pure Noise Records, vient de dévoiler une vidéo pour deux titres « Respite For A Tragic Tale (ft. iRis.EXE) / Silhouettes In Motion ». Le groupe a d’ailleurs pas mal d’invité sur ce nouvel album:

01 – “Allow Us To Set The Scene” (feat. iRis.EXE)

02 – “Subtle Whispers To Take Your Breath Away”

03 – “And the Two Slipped Into The Shadows”

04 – “Red Wine and Discontent”

05 – “Lubricant Like Kerosene” (feat. Kim Dracula)

06 – “Respite For A Tragic Tale” (feat. iRis.EXE)

07 – “Silhouettes In Motion”

08 – “To The Dance Floor Shelter” (feat. Courtney LaPlante)

09 – “Rhythm And Rapture”

10 – “Sister With A Gun”

11 – “Chewing The Scenery”

12 – “Curtain Call”

