Le nouveau DAGOBA en Juin

Communiqué: Après avoir marqué la scène metal d’un mélange unique de metal, d’indus et d’orchestrations à briser le cou, tourné sans relâche en Europe, États-Unis, Asie et partagé la scène avec des groupes légendaires tels que Metallica, Machine Head et In Flames, DAGOBA est aujourd’hui une figure emblématique et reconnue de la scène française et internationale.

Le groupe, parmi les pionniers de l’exportation du metal made in France à l’international, revient en 2024 avec un album produit au Eagle Black Studio et mixé à Londres par Chris Coulter. DAGOBA, ayant pour point d’honneur à montrer sur chacune de leur production une facette nouvelle de leur savoir-faire, reviennent aujourd’hui avec un album qui séduira ceux qui les suivent depuis le début de leur discographie comme les nouveaux venus.

Dans une veine très sombre et agressive, leur prochain album sortira chez Verycords, label ayant déjà produit leurs albums Post Mortem Nihil Est et Tales of the Black Dawn. Ayant d’ores et déjà mis en place une scénographie nouvelle ainsi qu’un show lumière millimétré, le groupe reviendra donc avec un neuvième album studio pour début 2024, et une envie bestiale mais maîtrisée d’en découdre sur scène.

Avec Different Breed, son neuvième album, le groupe de Metal français DAGOBA a souhaité proposer une musique qui pourrait rassembler les fans les plus anciens, comme les nouveaux venus dans leur univers.

Minutieusement théorisé soir après soir lors de leur tournée européenne 2022, Different Breed met à l’honneur chaque particularité faisant du groupe ce qu’il est : riffs massifs, orchestration, passages indus et refrains entêtants tout en les mettant au goût du jour grâce au savoir-faire acquis au fil du temps.

Mixé et masterisé par Chris Coulter (Arcane Roots, Idles) à Londres, Different Breed propose à l’auditeur une plongée sans concession dans un monde dur, sombre, mais aussi mélancolique et empli d’espoir.

L’artwork, réalisé par l’artiste peintre Mathieu Questel, se veut l’illustration d’une créature à la fois brutale mais aux traits humains.

Different Breed est, comme son nom l’indique, à la fois un nouveau souffle brûlant dans la discographie de DAGOBA, mais se révèlera comme leur album le plus fédérateur.

Tracklisting

1. Genes15

2. Arrival Of The Dead

3. Distant cry

4. Different Breed

5. Minotaur

6. Léthé

7. Phoenix Noir

8. At The End Of The Day

9. Vega

10. Cerberus

11. Alpha

Line-up

Shaw : Vocals / Guitar / Machines

Ritch D.M. : Guitar

Kawa : Bass

Theo : Drums

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr