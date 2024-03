La 8ème édition du RIIP FEST début Juillet avec THE ACACIA STRAIN, HARMS WAY, BIRDS IN ROW…

La 8ème édition du RIIP FEST aura lieu les Vendredi 5 et samedi 6 juillet 2023 à l’espace Oésia, Notre-Dame d’Oé (Indre-et-Loire, 37) à 10 min de Tours.

Têtes d’affiche : THE ACACIA STRAIN (USA) / HARMS WAY (USA) / BIRDS IN ROW (France) Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/riipost-association/evenements/riipfest-viii

Page événement facebook : https://www.facebook.com/events/1305618210135415

