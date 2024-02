TAGADA JONES, 30 ans et un poignard !

Communiqué: Tagada Jones voit les choses en grand : l’Olympia, La Tournée du Siècle et deux festivals de trois jours célébrant ses trois décennies ! Un programme live chargé qui s’accompagne de la sortie de TRNT best of 1993-2023 le 1er Mars via le label At(h)ome : 15 titres repensés et réenregistrés pour restituer le meilleur de la discographie de Tagada Jones.

Avec un inédit « Le Poignard », sorti en single ce jour, dont le clip se découvre ci-dessous :

« Qui n’a pas un jour ressenti cette immense sensation de trahison, ce coup de poignard dans le dos …. On dit souvent que l’on compte ses véritables amis sur les doigts d’une main, cette chanson est pour ceux qu’on ne compte plus. »

(Niko – Tagada Jones)

10 albums studio, 37 millions de streams audio et 35 millions de stream video : Tagada Jones incarne la ténacité et l’art de se développer en dehors des sentiers battus !

Il faut dire que, dignes héritiers de la scène alternative, fidèles à la culture du DIY (« Do it yourself »), les 4 bretons se sont exponentiellement construit une base solide, explorant, au cours de leur carrière, différents paysages musicaux, en restant fidèles à leur indépendance, et à des principes comme l’absence de concessions, le politiquement incorrect, et une véritable conscience sociale.

Piochant dans le punk, le hardcore voire le metal avec un certain sens de la mélodie, le rock de Tagada Jones est un phénomène inédit francophone partageant l’ADN des Béru, des Shériff, de Parabellum et le goût fougueux de The Exploited ou de Bad Religion.

Un phénomène qui convainc, à la force des kms parcourus à travers les 43 pays visités, les 1950 concerts devant 1,7 million de spectateurs !

TRNT

01. Le Dernier Baril (version 2k24)

02. Zéro de Conduite (version 2k24)

03. Le Poignard

04. Manipulé (version 2k24)

05. Combien de temps encore (version 2k24)

06. Nation to Nation (version 2k24)

07. Je Suis Démocratie (version 2k24)

08. Thérapie (version 2k24)

09. Cargo (version 2k24)

10. Vendredi 13 (version 2k24)

11. Elle ne voulait pas (version 2k24)

12. Hold-Up (version 2k24)

13. Tout va Bien (version 2k24)

14. Le Feu aux Poudres (version 2k24)

15. Mort aux Cons (version 2k24)

16. SOS dub (version 2k24)

Précommande: https://linktr.ee/tagadajonesofficiel

Après une tournée de Zenith avec le gros 4, Niko, Stef, Waner et Job vont à nouveau sillonner le globe terrestre avec une halte, le 1er Juin dans la mythique salle parisienne de L’Olympia.

Une nouvelle tournée de plus de 100 dates avec un show explosif, invitant cordes et bidons sur fond de pyrotechnie, qui fera étape dans de nombreuses villes, salles et festivals et s’arrêtera notamment trois jours, les 29 – 30 – 31 Mars, en Vendée, dans le festival annuel du groupe qui rassemble en moyenne 12 000 personnes depuis 8 ans mais aussi Chez Narcisse pour un second festival !

