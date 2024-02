MIDNIGHT : le one-man-band culte annonce un nouvel album

Communiqué: Midnight sortira Hellish Expectations le 08 Mars prochain chez Metal Blade Records. Un nouvel assaut sonore aussi sale que néfaste entre black’n’roll, thrash et punk. Une annonce que le prolifique et cultissime groupe de Cleveland accompagne du single « F.O.A.L. ».

« « Fuck Off And Live » est une ode à tous ces gens qui voudraient mourir paisiblement pour échapper à la réalité de la vie, alors qu’ils devraient plutôt vivre et souffrir.«

(Athenar)

Midnight est l’armée d’un seul homme : Athenar. Et depuis plus de vingt ans, le one-man-band ravage la scène underground. Mélange de black metal crasseux, de punk tout aussi sale et de speed metal débridé, la musique de Midnight est parfaite pour déclencher des bagarres. Un univers sonore sale et addictif ou plutôt un vacarme incessant qui se traduit par un nombre incalculable de démos, de splits et d’EPs. Un catalogue discographique bien fourni auquel il faudra désormais ajouter Hellish Expectations, dix titres que Athenar décrit lui-même comme répugnants, belliqueux et franchement repoussants.

« Hellish Expectations est un pur concentré de testostérone. C’est certainement l’album le plus direct et frontal de Midnight à ce jour. Il a été écrit en à peine un week-end. Je l’ai composé après avoir avoir écouté des versions démos du disque précédent. En fait, c’est comme si Hellish Expectations avait vu le jour en réaction à Let There Be Witchery. Le mixage final de ce dernier était bon. Mais quand est venu le temps de l’enregistrement en studio, je n’aimais pas réellement ce que j’entendais. Alors j’ai exigé qu’un nouvel album encore plus destructeur soit écrit ce week-end-là. » (Athenar)