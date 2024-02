DARKEST HOUR dévoile une vidéo pour le titre » One With the Void »

Pour la sortie de son nouvel album « Perpetual Terminal », et dont la chronique est à lire en suivant ce lien, DARKEST HOUR dévoile une vidéo pour le titre » One With the Void », à voir ci-dessous.

