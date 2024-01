LANDMVRKS : découvrez l’inédit « Creature »

Les maîtres du metalcore à la française sont de retour avec « Creature », un inédit disponible dès maintenant via Arising Empire.

« Creature » est plus qu’un single, c’est une expérience qui résume l’essence même de l’évolution du groupe dans son incessante quête de l’excellence musicale. C’est une nouvelle preuve de l’acharnement de LANDMVRKS à repousser ses limites et offrir une aventure sonore toujours plus unique et immersive à ses fans. En d’autres mots : LANDMVRKS continue de redéfinir les codes du metalcore.

« »Creature » est le premier single du nouveau chapitre de LANDMVRKS. Ce morceau explore ces peurs que nous choisissons d’enfouir au plus profond de nous plutôt que de les affronter. D’une façon ou d’une autre, elles finissent toujours pas ressurgir encore plus fortes. Et la métaphore de cette créature prenant possession du corps illustre parfaitement cela. »

(LANDMVRKS)

Depuis la sortie de Lost in the Waves, Landmvrks s’est imposé comme le groupe metalcore le plus en vogue en France et en Europe.

Les faits d’armes des Marseillais sont impressionnants : tournée européenne sold out, prestations très remarquées aux Etats-Unis, dans les plus grands festivals français (Cabaret Vert, Hellfest, V and B Fest, Main Square à venir… etc) et européens (Graspop, Slam Dunk, Rock For People, Full Force, Jera On Air, Resurrection, Summer Breeze et le Rock am Ring prochainement).

Landmvrks a aussi assuré les premières parties de Bring Me The Horizon ou de Sum 41.

Le groupe a même dépassé la barre très symbolique des 100 millions

de streams sur Spotify uniquement !

Une ascension vertigineuse et le début d’une histoire qui marquera à coup sûr une scène metal française en pleine effervescence qui devient internationale.

LANDMVRKS sera de retour sur les routes en Avril. Une tournée en headliner en compagnie de The Devil Wears Prada et Like Moths To Flames qui compte, notamment, une dizaine de dates en France qui se remplissent à vitesse grand V. Et, pour cause :

« Tous ceux qui doutent du phénomène sont chaotiquement convertis dans la chaleur de la fosse » Kerrang

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr