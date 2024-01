20 SECONDS FALLING MAN : nouveau single « Shadow Of The Past »

Communiqué: Fin 2023, 20 Seconds Falling Man faisait son retour avec « In The Gloom », un single annonciateur d’un nouvel album. Presque trois ans après VOID, la formation nantaise de post-hardcore entend désormais clore le diptyque initié par ce premier long-format avec Resilience. Trente-sept minutes entre metal, hardcore et éléments noise dont les contours se dessinent un peu plus avec un second extrait : « Shadow Of The Past »⋅

Resilience sortira le 02 Février 2024.

« Shadow Of The Past est probablement le morceau le plus violent jamais écrit par le groupe, avec de nouvelles sonorités proches du black metal et du noise rock, le tout enchevêtré dans la tête d’un nouveau venu prêt à lutter dans un monde qui l’a délaissé. »

(20 Seconds Falling Man)

Si 20 Seconds Falling Man nait en 2009 autour de figures de la scène hardcore et metal nantaise, le groupe s’affranchit rapidement des codes du genre pour imposer une vision personnelle du post-hardcore. Entre lourdeur décomplexée, atmosphères suffocantes et ambiances bien plus planantes, l’identité sonore du quintet est aussi hybride qu’insaisissable. Simplement : 20 Seconds Falling Man, c’est un univers à part où la violence côtoie l’apaisement dans des morceaux aux structures riches et complexes. Des ouvrages à la durée conséquente où leur musique puissante trouve la beauté dans le chaos.

Côté discographie, la quintette sort d’abord EP#1 dès 2011 puis se met en sommeil avant de revenir par le live en 2017 et d’enchaîner avec EP#2 (2018). Il n’en fallait pas plus pour que la bande partage la scène avec Kylesa et Impure Wilhelmina ou foule les planches du Hellfest, du Motocultor et du Zénith de Nantes. Avançons encore un peu dans le temps : 2021 et 20SFM sort VOID, son premier album. Ou plutôt la première partie d’un diptyque que la formation entend compléter en février 2024 avec la sortie de Resilience. 20 Seconds Falling Man fera la release-party de ce disque, dans la foulée, le 10 Février au Ferrailleur (Nantes).

