Oh, Sleeper annonce son nouvel album « Back To The Wild » et dévoile le clip de « Frontline Livin' »

Huit ans après Bloodied/Unbowed, Oh, Sleeper fera son retour avec un nouvel album studio. Intitulé Back To The Wild, ce cinquième opus du trio texan paraîtra le 16 avril chez Solid State Records. Pour accompagner cette annonce, le groupe vient également de dévoiler le clip de Frontline Livin’, deuxième titre de la tracklist.

Formé en 2006, Oh, Sleeper s’est progressivement imposé comme une formation incontournable de la scène metalcore américaine. Après When I Am God (2007), Son of the Morning (2009) et Children of Fire (2011), ce dernier ayant atteint la première place du Billboard Top Hard Rock Albums, le groupe avait signé son retour en 2019 avec Bloodied/Unbowed. Il aura donc fallu patienter huit années supplémentaires pour découvrir ce nouvel album.

Avec Back To The Wild, Micah Kinard (chant), Shane Blay (guitare, chant) et Zac Mayfield (batterie) proposent un disque profondément marqué par leurs expériences personnelles et les épreuves traversées ces dernières années. Le groupe évoque notamment des périodes particulièrement difficiles, entre deuils, séparations, difficultés familiales et remises en question. Autant d’expériences qui ont nourri l’écriture de ce nouvel opus.

Pour Micah Kinard, cet album représente l’un des travaux les plus personnels du groupe. Le chanteur explique avoir notamment puisé dans son parcours spirituel, sa relation avec Dieu et les difficultés rencontrées dans sa vie personnelle. Les textes abordent ainsi les notions de résilience, de pardon et de reconstruction. Une démarche qui se retrouve jusque dans le titre de l’album, Back To The Wild, symbole d’un retour à l’essentiel et d’une volonté de ne plus laisser les épreuves dicter son avenir.

Le chanteur précise également que les trois musiciens ont abordé cette création avec une approche différente de leurs précédents disques, sans chercher à répondre à des ambitions commerciales particulières. Leur priorité était avant tout de composer une musique sincère, correspondant à ce qu’ils avaient besoin d’exprimer.

Enregistré en Virginie avec le producteur Andreas Magnusson, déjà connu pour son travail avec Born Of Osiris, Wolves At The Gate et Haste The Day, Back To The Wild a pris forme au fil de plusieurs sessions de travail.

Le premier aperçu de ce nouvel album est désormais disponible avec Frontline Livin’. Un titre dans lequel Micah Kinard évoque le fait de retrouver le front de sa vocation et de reprendre le combat pour lequel il estime être fait. Le morceau s’accompagne d’un clip que le groupe vient de mettre en ligne.

Avec ce cinquième album, Oh, Sleeper entend ainsi poursuivre son parcours en restant fidèle à son identité, tout en donnant une place centrale aux expériences humaines qui ont façonné ses membres.

Back To The Wild sera disponible le 16 avril chez Solid State Records.