March of Scylla annonce son nouvel album « Apocalupsis » pour mars 2027

Après un premier album studio remarqué, Andromeda, et plusieurs dates à travers la France, March of Scylla s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son parcours. Le groupe de metal alternatif vient de dévoiler les détails de son deuxième opus, intitulé Apocalupsis, dont la sortie est programmée pour le 26 mars 2027 chez Klonosphere / Season of Mist.

Composé de neuf titres, ce nouvel album entend poursuivre le chemin entamé avec Andromeda. Pour accompagner sa réalisation, le groupe a également lancé en novembre une campagne de financement participatif sur Ulule. Celle-ci vise à contribuer au financement du merchandising, des éditions physiques ainsi que des prochains clips. Une manière d’associer le public à cette nouvelle étape de l’aventure March of Scylla.

En attendant la sortie de l’album, le groupe donnera un premier aperçu de Apocalupsis avec le single clippé The Complaint Of Echo, attendu le 11 décembre. Ce premier extrait bénéficiera de la participation de Tiffany Silver, chanteuse du projet Vox Umbra.

Le rendez-vous est donc pris pour le 26 mars 2027, avec un album qui se dévoile progressivement et dont le premier extrait devrait permettre de découvrir les nouvelles orientations musicales de March of Scylla.

Tracklist de Apocalupsis :

A Pale Apparition Daedalus The Complaint Of Echo (feat. Tiffany Silver) Human Bloodlust Barricades Apocalupsis Into The Stygian Divide Pandora Icarus

Apocalupsis sera disponible le 26 mars 2027 chez Klonosphere / Season of Mist.

La campagne Ulule est accessible ici : https://fr.ulule.com/merchandising-marchofscylla-merch/