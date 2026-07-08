Black Sabbath annonce « The Masters Of Reality », son tout premier livre officiel

BLACK SABBATH s’apprête à publier le tout premier ouvrage officiel consacré à son histoire. Intitulé The Masters Of Reality, Why Black Sabbath Matter, ce livre paraîtra en octobre 2026 chez Rufus Publications et retracera le parcours du groupe, de ses débuts à Birmingham à son concert d’adieu « Back To The Beginning ».

Supervisé par le photographe Ross Halfin, proche collaborateur du groupe depuis de nombreuses années, l’ouvrage comptera plus de 500 pages et rassemblera de nombreuses photographies rares, des souvenirs issus des archives du groupe ainsi que des interviews inédites des quatre membres originaux, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward. Des essais signés Geoff Barton et Dave Ling viendront également enrichir cette rétrospective.

Ross Halfin a révélé que le projet était en préparation depuis près de deux ans et devait initialement être annoncé peu après le concert d’adieu de BLACK SABBATH. Le décès d’Ozzy Osbourne a toutefois conduit l’équipe à repousser cette annonce. Le chanteur avait néanmoins pleinement participé au projet et signé les ex-libris des éditions collectors plusieurs mois avant la dernière prestation du groupe.

Trois éditions seront proposées aux collectionneurs :

Une Super Deluxe Signed Metal Edition , limitée à 200 exemplaires, avec couverture métallique, coffret et ex-libris signé par les quatre membres originaux.

, limitée à 200 exemplaires, avec couverture métallique, coffret et ex-libris signé par les quatre membres originaux. Une Super Deluxe Signed Edition , limitée à 300 exemplaires, reliée en cuir recyclé et également signée.

, limitée à 300 exemplaires, reliée en cuir recyclé et également signée. Une Standard Edition, présentée dans un coffret en toile, destinée au plus grand nombre.

Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, tandis que la sortie de The Masters Of Reality, Why Black Sabbath Matter est prévue pour le mois d’octobre 2026.

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