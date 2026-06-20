Live Report: Mastodon au Hellfest 2026 (Jour 2)

C’est dans la Valley que l’on retrouve cette fois-ci Mastodon. Le groupe américain débarque après “Crazy Train” d’Ozzy Osbourne en introduction puis commence directement après avec “Tread Lightly”. On retrouve les cinq musiciens prêts à en découdre avec les riffs accrocheurs que l’on connaît. Les deux chanteurs principaux du groupe, Troy Sanders et Brann Dailor, portent tous les deux un tee shirt/débardeur Ozzy Osbourne sûrement en hommage pour l’icône décédée l’année dernière.

Comme d’habitude, le niveau technique affiché par le groupe est impressionnant. Entre des mélodies accrocheuses et le rythme effréné de la batterie, c’est toujours un régal d’écouter le groupe américain. Le public connaisseur du Hellfest est en joie d’écouter chaque mélodie. Les festivaliers découvrent pour la première fois Nick Johnston, le nouveau guitariste du groupe. Il affiche un très très bon niveau et réussit parfaitement la performance de délivrer de façon technique les différents morceaux du groupe. Derrière la scène au niveau de la batterie, on trouve João Nogueira qui est lui aussi officiellement membre du groupe. Il délivre une très belle performance au clavier.

Le groupe offre un ensemble de morceaux hétéroclites qui traverse toutes les époques de la formation. Entre des morceaux plus agressifs comme “Blood & Thunder” ou “Black Tongue” ou d’autres plus mélodiques avec “Crack The Skye”. On découvre aussi en version live “Your Ghost Again”, single du prochain album prévu pour la fin d’année. Troy Sanders dédicace ce titre à Brent Hinds, membre fondateur disparu récemment.

C’est un excellent concert donné par Mastodon. Troy Sanders est très vocal et parle beaucoup avec le public. Il remercie les fans de toujours suivre le groupe et de venir les voir ici après leur cinquième passage au Hellfest. Ils espèrent revenir bientôt. Et les festivaliers aussi. Ce concert, entre mélodie et agression, entre nouveauté et classique, offre une excellente représentation.