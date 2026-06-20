Live Report: Iron Maiden au Hellfest 2026 (Jour 2)

Après une triple introduction musicale qui emmène vers différentes directions pour finir sur un fond de scène représentant le deuxième album “Killers”, Iron Maiden débarque sur scène emmené par son leader charismatique et très énergique, Bruce Dickinson. C’est un show grand spectacle qui s’annonce sur la Main Stage 1. L’écran géant change pour chaque titre en affichant des images d’ambiance ou des pochettes d’album ou de titre, comme le fameux Trooper. On retrouve aussi le classique grand mannequin d’Eddy, cette fois grimé en brute pour le titre “Killers” mais aussi en soldat pour le titre “The Troopers”.

Niveau musical, le groupe ne vieillit pas. Les morceaux sont parfaitement joués, tout est réalisé de façon parfaite, notamment à travers la voix excellente du frontman. Ce dernier déborde d’énergie. Entre les changements de costume sur beaucoup de titres différents, son placement qui n’arrête pas de changer. C’est une véritable pile électrique. Le reste du groupe est plus statique. Mais c’est normal pour un groupe qui a fêté son cinquantième anniversaire d’existence. Néanmoins, on reste sur un groupe qui a toujours la pêche et le plus important, un groupe exceptionnel.

Bruce Dickinson sort son meilleur français pour parler avec le public avant chaque chanson. Il parle pratiquement après chaque chanson pour tenir les fans tout au long du concert. Il introduit les titres et montre ses capacités à pratiquer la langue de Molière. Pour les fans français, c’est toujours un plus assez amusant.

C’est un superbe concert proposé par la formation britannique. On y retrouve que des classiques, une introduction avec des morceaux venant des deux premiers albums, mais aussi des incontournables des albums des années 1980. L’énergie de Bruce Dickinson est débordante et accroche le public à ce concert de 2h10.