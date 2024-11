SCORPIONS célèbre ses 60 ans de carrière avec deux concerts en France

Alors qu’en 2024 les SCORPIONS ont célébré à travers le monde – dont 3 concerts en France à Nancy, Vienne et Carcassonne – les 40 ans de « Love at First Sting », leur album légendaire porteur des hymnes intergénérationnels « Still Loving You » et « Rock You Like a Hurricane », en 2025 l’illustre formation allemande fêtera ses 60 ans de carrière (!!!) avec une nouvelle série de concerts dans l’Hexagone qui, cette fois, passera, le 24 juin 2025, par Paris et l’Accor Arena, lieu que le groupe affectionne particulièrement, depuis qu’il a été le premier artiste rock à l’inaugurer – c’était le 29 février 1984 – lorsque cette salle s’appelait alors le Palais Omnisport de Paris Bercy.