Cane Hill dévoile le clip de « Finding Euphoria »

Cane Hill a dévoilé le clip de Finding Euphoria, titre qui fait partie de leur prochain EP. Ce morceau explore des thèmes d’extase et de transformation personnelle, prenant un virage vers un son plus expérimental pour le groupe. Avec des visuels percutants et une approche sonore intense, le groupe cherche à captiver les fans et à marquer un nouveau chapitre créatif. Le clip complète bien cette ambiance en ajoutant une touche visuelle à leur quête de nouvelles directions musicales.

