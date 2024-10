SLAYER lance le musée virtuel « Slaytanic Verses »

Slayer a récemment lancé le « Slaytanic Verses Virtual Museum« , une plateforme numérique dédiée à l’histoire et au patrimoine du groupe. Ce musée virtuel plonge les fans dans l’univers du célèbre groupe de thrash metal avec une collection exhaustive de souvenirs, d’interviews et de contenus visuels retraçant la carrière de Slayer, depuis leurs débuts jusqu’à leur dernier concert en 2019. Il propose une immersion unique dans leur impact sur la scène musicale et la culture pop, offrant ainsi une nouvelle manière de célébrer leur héritage.

Les visiteurs du musée peuvent explorer différentes sections, chacune mettant en lumière des moments clés et des anecdotes inédites de la carrière du groupe. Cela inclut des interviews exclusives avec les membres de Slayer, des images d’archives, des objets de collection rares, ainsi que des enregistrements live emblématiques. Le musée se veut interactif, permettant aux fans de découvrir les détails fascinants de l’histoire du groupe et d’en savoir plus sur la création de leurs albums mythiques.

Le « Slaytanic Verses Virtual Museum » est aussi une manière pour Slayer de remercier leur base de fans fidèle et passionnée. En offrant cet espace numérique, le groupe continue à entretenir son lien avec ses admirateurs, même après la fin de ses tournées. Cela permet aussi de perpétuer la mémoire du groupe, en introduisant de nouvelles générations à leur musique et à leur impact culturel durable.

Le musée est accessible en suivant ce lien: https://www.slayer.net/

