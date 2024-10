« De nouvelles pistes et des preuves supplémentaires » concernant les allégations contre Marilyn Manson

Le bureau du procureur du district de Los Angeles, division des crimes sexuels, examine de nouvelles pistes et des preuves supplémentaires concernant les allégations de violences sexuelles portées contre Marilyn Manson. Ces éléments ont émergé après les précédentes plaintes déposées par plusieurs femmes, dont certaines ont déjà intenté des poursuites contre le chanteur. Parmi les accusations les plus médiatisées, on retrouve celles d’Evan Rachel Wood, l’ancienne partenaire de Manson, qui l’a accusé de manipulation émotionnelle et d’abus sexuels.

Au fil des ans, de nombreuses autres femmes ont également dénoncé des comportements similaires de la part de Manson, poussant les autorités à rouvrir l’enquête pour approfondir les informations disponibles. Manson, de son vrai nom Brian Warner, a fermement nié toutes les accusations, les qualifiant de « distorsions de la réalité ». Malgré ses démentis, ces allégations ont eu un impact significatif sur sa carrière, notamment en raison des nombreuses ruptures de contrats professionnels.

Ce nouveau développement intervient dans un contexte où la justice américaine prend de plus en plus au sérieux les allégations de violences sexuelles, surtout dans l’industrie du divertissement. Les autorités cherchent à déterminer si ces nouveaux éléments peuvent apporter des preuves supplémentaires et s’ils justifient d’éventuelles poursuites judiciaires.

Le bureau du procureur n’a pas encore annoncé si des charges seraient officiellement retenues contre Manson. L’enquête est en cours, et ce processus pourrait potentiellement prendre plusieurs mois avant d’aboutir à des décisions concrètes.

