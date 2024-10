LANDMVRKS annonce une tournée française pour 2025

Après un Creature Tour qui a affiché de nombreux sold-out à travers l’Europe et alors que son Olympia prévu en février 2025 affichera bientôt complet lui aussi, Landmvrks annonce une nouvelle série de dates françaises. Une dizaine de shows sur lesquels le quintet metalcore embarquera Boston Manor et Aurore.

Depuis la sortie de Lost in the Waves, Landmvrks s’est imposé comme le groupe metalcore le plus en vogue en France et en Europe.

Les faits d’armes des Marseillais sont impressionnants : tournée européenne sold out, prestations très remarquées aux Etats-Unis, dans les plus grands festivals français (Cabaret Vert, Hellfest, V and B Fest, Main Square à venir… etc) et européens (Graspop, Slam Dunk, Rock For People, Full Force, Jera On Air, Resurrection, Summer Breeze et le Rock am Ring prochainement). Le groupe a même dépassé la barre très symbolique des 100 millions de streams sur Spotify uniquement !

