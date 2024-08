The Haunted prépare un nouvel album, le premier depuis 2017

The Haunted travaille sur son premier album depuis 2017. Le groupe de métal suédois a annoncé qu’il est actuellement en studio pour enregistrer ce nouvel opus, qui sera le dixième de sa discographie. Cet album marquera son retour après une pause de plusieurs années depuis la sortie de « Strength in Numbers ». Plus de détails prochainement.

