Kirk Hammett et Robert Trujillo rejoignent PANTERA pour un Live enregistré

Lors d’un concert intime à Los Angeles, Kirk Hammett et Robert Trujillo de Metallica ont rejoint Pantera sur scène, offrant un moment mémorable aux fans. Il semble que ce concert ait été enregistré pour un futur album live, marquant un événement spécial dans la carrière de Pantera. Cette performance rapprochée avec le public pourrait ajouter une dimension unique à leur discographie live. Ces deux événements montrent la collaboration étroite entre les géants du metal et l’importance de ce concert pour Pantera et ses fans.







Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr