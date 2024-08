CURSE THE SON dévoile « Deliberate Cruelty (The Extermination Song) » en vidéo

Le groupe de doom metal « Curse The Son » a sorti un nouveau single intitulé « Deliberate Cruelty » extrait de leur prochain album « Delirium », prévu pour le 6 septembre 2024 via Ripple Music. Cet album, créé dans un contexte de perte et d’isolement, marque un retour aux racines du doom américain classique, avec des riffs lourds et une ambiance sombre. L’album présente également une reprise du morceau « R.I.P. » de Witchfinder General. Le groupe a intégré Logan Vanacore, 14 ans, comme nouveau batteur.

