Burton C. Bell (ex-Fear Factory) dévoile « Technical Exorcism »

Burton C. Bell, ancien chanteur de Fear Factory, a sorti un nouveau morceau intitulé « Technical Exorcism ». Ce nouveau titre marque un nouveau retour pour Burton C. Bell, qui a quitté Fear Factory en 2020. Le morceau est décrit comme un mélange de ses influences industrielles et de son style vocal caractéristique. Burton C. Bell continue d’explorer des sons innovants tout en restant fidèle à ses racines musicales.

