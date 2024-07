The Ghost Inside diffuse gratuitement les images de leur retour sur scène en 2019

The Ghost Inside a publié des images de leur retour triomphal sur scène en 2019. Le 13 juillet de cette année là, le groupe de metalcore a joué au Shrine à Los Angeles, marquant leur premier concert depuis leur terrible accident de bus en tournée en 2015. Cet accident avait causé des blessures graves à la plupart des membres du groupe et avait coûté la vie aux deux conducteurs impliqués. Cette performance a été ensuite publiée en album live intitulé “Rise From The Ashes: Live At The Shrine” en 2021. La diffusion gratuite de ce jour coïncide avec le cinquième anniversaire du concert.

