Ill Niño lance le single « Beast Inside »

Ill Niño lance le single « Beast Inside » via une vidéo ci-dessous. Le groupe a annoncé le report de la sortie de leur album « IllMortals ». Selon un communiqué officiel, la sortie a été retardée en raison de problèmes de production imprévus. Le label s’est excusé pour l’inconvénient et a assuré aux fans que l’équipe travaille d’arrache-pied pour résoudre la situation et fournir de nouvelles informations dès que possible. Malgré ce retard, le groupe reste enthousiaste à l’idée de partager leur nouvel album avec leurs fans dès que les problèmes seront résolus​.

