Gojira enflamme la cérémonie d’ouverture des JO à Paris 2024 !

Vendredi dernier, la scène metal a brillé lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris avec une prestation époustouflante de Gojira. Le groupe emblématique de la scène metal française a livré une performance intense et mémorable, mettant le metal sous les projecteurs du monde entier.

Gojira a captivé le public avec une énergie brute et des riffs puissants, prouvant une fois de plus leur statut de géants du metal. La prestation a été un moment fort de la cérémonie, symbolisant la diversité et la richesse de la culture musicale française.

En plus de Gojira, la soirée a également offert un moment inattendu avec Philippe Katerine, ajoutant une touche de surréalisme et de légèreté à l’événement. Ce mélange éclectique a parfaitement illustré l’esprit des Jeux Olympiques de Paris : une célébration de la diversité culturelle et artistique.

Découvrez la vidéo de cette performance exceptionnelle et revivez ce moment historique pour la scène metal !

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr