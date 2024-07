Burton C. Bell (ex-Fear factory) revient sur sa participation au clip de « Smells Like Teen Spirit »

L’ancien chanteur de Fear Factory, Burton C. Bell, a récemment partagé des détails sur son apparition en tant que figurant dans le clip emblématique « Smells Like Teen Spirit » de Nirvana. À l’époque, Bell travaillait dans une entreprise de distribution de Doc Martens et a été invité au tournage par un ami associé au groupe. Il décrit l’atmosphère chaotique et l’excitation du tournage, où les figurants devaient sembler indifférents mais ont finalement été emportés par la musique. Bell apparaît brièvement quatre fois dans le clip. Il se souvient que l’expérience a été intense, avec des cris et des mosh pits créant une scène frénétique qui a bien capturé l’esprit de la chanson. Malgré la brièveté de son apparition, Bell considère cette expérience comme un moment significatif de sa carrière, illustrant l’impact durable de Nirvana sur la culture musicale des années 90.

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr