As I Lay Dying sort le nouveau single « The Cave We Fear To Enter »

As I Lay Dying a sorti un nouveau single, « The Cave We Fear To Enter », de leur huitième album studio à venir via Napalm Records, prévu pour cette année. A voir en concert avec Caliban, Decapitated et Left To Suffer à la fin de l’année:

12/04 Lyon, FRA – Transbordeur

12/08 Paris, FRA – Trianon Partager : Twitter

