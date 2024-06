Seven Hours After Violet (System of a Down, Left to Suffer…) dévoile « Paradise »

Le groupe Seven Hours After Violet, qui comprend des membres de System of a Down, Left to Suffer, et Winds of Plague, a sorti son premier single intitulé « Paradise ». Cette nouvelle formation comprend Shavo Odadjian (bassiste de System of a Down), Michael « Morgothbeatz » Montoya (guitariste de Winds of Plague), Taylor Barber (chanteur de Left to Suffer), Alejandro Aranda (finaliste d’American Idol, également connu sous le nom de Scarypoolparty), et Josh Johnson (batteur de Winds of Plague). Le single « Paradise » est maintenant disponible et marque les débuts de ce supergroupe dans le monde de la musique.

