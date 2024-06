Crobot dévoile « Come Down » et un jeu vidéo

Crobot vient de lancer un jeu vidéo intitulé « Come Down » pour accompagner la sortie de leur nouveau single « Paradise ». Ce single fait partie de leur prochain album « Obsidian », qui sortira en septembre 2024. Le jeu vidéo « Come Down » est conçu pour offrir une expérience interactive et immersive, permettant aux fans de se plonger dans l’univers de la chanson et de l’album. « Obsidian » est décrit comme un album très attendu qui promet de nouvelles sonorités et des explorations musicales audacieuses. Crobot a également sorti un clip vidéo pour « Paradise », offrant un avant-goût visuel et auditif de ce que les fans peuvent attendre de leur nouvel album. Le jeu est accessible via : https://www.crobotband.com/ Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr

Articles similaires