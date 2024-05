POWERWOLF : nouvel album, premier single…

Communiqué: Laissez POWERWOLF vous narrer l’histoire du loup-garou de Bedburg avec le clip le plus ambitieux de toute sa carrière. Premier extrait de Wake Up The Wicked, « 1589 » donne le ton de ce disque attendu pour le 26 Juillet chez Napalm Records.

POWERWOLF sera en tournée européenne fin 2024. Deux dates françaises sont prévues : le Zenith de Nantes le mercredi 9 Octobre et le Zenith de Paris le jeudi 17 Octobre.

« 1589 » retrace le cas Peter Stump. Connu aujourd’hui sous le nom de « loup-garou de Bedburg », ce dernier a vécu près de Cologne (Allemagne) au XVIème siècle. Après avoir été accusé d’être un loup-garou, le fermier a avoué plusieurs meurtres sous la torture et a été cruellement exécuté le 31 octobre 1589. Un conte morbide que POWERWOLF illustre avec ce clip tourné en Angleterre dans des lieux soigneusement sélectionnés et avec des effets spéciaux impressionnants

POWERWOLF est indiscutablement un des noms incontournables de la scène heavy metal mondiale actuelle. Entre ses millions de streams, ses headlines ou places de premiers choix sur les main stages de festivals (Wacken, Hellfest et Graspop en tête !) et ses concerts sold-out dans d’énormes arenas : le succès de la bande allemande est indéniable.

Wake Up The Wicked – le très attendu successeur de l’acclamé Call Of The Wild (2021) – sortira juste avant la toute première tournée Nord-Américaine du groupe et sa plus grande tournée européenne à ce jour. Avec ce nouvel album produit par Joost van den Broek, et tout en restant fidèle à son identité sonore bien reconnaissable, POWERWOLF s’aventure encore plus loin et montre une autre facette de ses talents musicaux et techniques. En somme : une belle manière de marquer ses vingt ans !

