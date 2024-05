ILLDISPOSED présente un nouveau single de l’album à venir « In Chambers Of Sonic Disgust »

Communiqué: En soutien à leur prochain album très attendu, « In Chambers Of Sonic Disgust », les poids lourds danois du death metal ILLDISPOSED ont dévoilé un tout nouveau single intitulé « I Walk Among The Living » !

« In Chambers Of Sonic Disgust » sortira le 28 juin 2024 via Massacre Records, et les préventes sont disponibles ici : [Prévente Sonic Disgust](https://lnk.to/sonicdisgust).

Après le premier single déjà publié et l’ouverture de l’album « Spitting Your Pain », le nouveau titre « I Walk Among The Living » est maintenant disponible sur toutes les plateformes de streaming digital à l’adresse suivante : [I Walk Among The Living](https://illdisposed.bfan.link/iwalkamongtheliving).

« In Chambers Of Sonic Disgust » est la première sortie de nouvelle musique d’ILLDISPOSED depuis 2019. Il est inhabituel de voir un tel intervalle entre leurs albums, mais plusieurs événements ont ralenti le processus. D’abord, la pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur l’industrie musicale et a obligé le groupe à se concentrer sur d’autres choses pendant un certain temps. Ensuite, le guitariste Rasmus Henriksen a été diagnostiqué d’un cancer du cerveau. Rasmus a maintenant quitté le groupe pour se concentrer à 100% sur son traitement. L’ancien guitariste Ken Holst est revenu dans le groupe pour remplacer Rasmus. Maintenant, ILLDISPOSED est enfin de retour pour montrer au monde comment des années de crise et de lutte ont été transcrites en musique. « In Chambers Of Sonic Disgust » est plein de colère et de frustration, et c’est l’album le plus ambitieux et créatif d’ILLDISPOSED – jamais réalisé !

« In Chambers Of Sonic Disgust » présente des performances invitées de Sandie The Lilith (Defacing God) et a été mixé et masterisé par Tue Madsen au Antfarm Studio. La pochette de l’album a été conçue par Timon Kokott d’Art-Work.

