SEEYOUSPACECOWBOY dévoile « Lubricant Like Kerosene »

Communiqué: Le groupe post hardcore SeeYouSpaceCowboy a levé aujourd’hui les rideaux de son nouvel album très attendu Coup De Grâce. Avec chaque nouveau single, le groupe accueille les auditeurs dans un monde néo-noir de leur propre création, culminant avec un tout nouveau clip pour « Lubricant Like Kerosene (ft. Kim Dracula) » – à regarder maintenant:

« Cet album était pour nous l’occasion d’affiner certains des éléments mélodiques que nous avions récemment introduits dans le groupe tout en jouant avec tout et en ramenant une version réinventée d’éléments passés de notre identité », partage la chanteuse Connie Sgarbossa. « L’espoir est que nous ayons créé quelque chose qui mélange l’émotion innée du post hardcore avec l’essence cathartique de la danse et l’attrait du cabaret/burlesque dans un emballage reflétant l’histoire d’une ville en feu et tout cela est dédié aux individus tragiques, à leur indulgence et à leurs malheurs. « .

Coup De Grâce est maintenant disponible via Pure Noise Records et disponible en streaming/achat ici : https://purenoiserecs.lnk.to/seeyouspacecowboy.

