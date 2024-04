JINJER dévoile la version live de « Pisces »

Communiqué: JINJER, le groupe ukrainien en vogue et parmi les plus captivants, dévoile aujourd’hui un nouveau clip live pour illustrer son hymne emblématique « Pisces », extrait de son premier DVD / BluRay live officiel Live in Los Angeles, qui sortira le 17 mai 2024 chez Napalm Records. Avec plus de 80 millions de streams et se présentant comme le morceau fondateur de la carrière du groupe, « Pisces » a consolidé sa place en tant que morceau crucial de l’histoire du Heavy Metal, reconnu par les fans du monde entier. Cette dernière vidéo témoigne de la présence électrisante de JINJER et de son impact durable sur la scène musicale.

Enregistré et filmé le 22 décembre 2022 au Wiltern à Los Angeles, Californie, Live in Los Angeles célèbre les 15 ans de carrière du groupe et capture toute l’énergie de ses concerts. Reconnu pour ses incessantes tournées, JINJER a participé aux plus grands festivals du monde – tels que le Hellfest, le Rock am Ring, le Graspop Metal Meeting, le Download Festival et le Rocklahoma USA. Le groupe a également donné des concerts à guichets fermés en Europe et en Amérique du Nord, et enthousiasmé le public dans des destinations telles que Dubaï, les Philippines, la Turquie, le Japon et l’Afrique du Sud. Ce DVD / BluRay live promet d’être une vitrine de l’impact mondial de JINJER et de sa présence scénique inégalée.

JINJER, à propos de « Pisces » :

« Nous avons en quelque sorte manqué le moment où « Pisces » est devenue plus qu’une simple bonne chanson… Des années après sa sortie, nous commençons seulement à comprendre comment les gens s’identifient à ce morceau, pourquoi il est si important à leurs yeux, et ce qu’il a fait pour nous en tant que groupe. C’est toujours un immense plaisir de le jouer en live et de vous entendre chanter avec nous. C’est presque une expérience spirituelle… »

Live in Los Angeles est le fruit d’une décision spontanée du groupe, enregistré de la manière la plus authentique possible afin de mettre l’accent sur la passion qui peut se dégager d’un concert. Cet album est un mélange explosif de la discographie de JINJER – avec les titres favoris des fans comme « Sit Stay Roll Over », « Home Back » et le révolutionnaire « Pisces ». L’album live contient 16 chansons dans différents formats audio, dont certains sont strictement limités : le Digipack Deluxe contient non seulement un DVD, mais aussi deux chansons supplémentaires, « Wallflower » et « Disclosure! », enregistrées à Paris en 2023.

Précommandes : https://napalmrecords.com/english/jinjer?product_list_dir=desc&product_list_order=release_date

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr