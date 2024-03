VEXED dévoile le single « It’s not the end »

Communiqué: Le groupe Alt-Metal britannique VEXED illustre le titre « It’s not the end » par un nouveau clip !

En tournée en mars et avril avec CARNIFEX, ABORTED et REVOCATION !

Après la sortie du très acclamé Negative Energy (2023), son album le plus brutal et vicieux à ce jour, le groupe britannique de Metal alternatif VEXED revient avec un clip officiel pour un single poignant, « It’s not the end ». Ce titre est un hommage à un proche décédé et reconnaît les difficultés du processus de deuil.

VEXED a reçu d’incroyables éloges de la presse nationale et internationale pour Negative Energy. En effet, il a été nommé parmi les meilleurs albums de 2023 par Metal Hammer UK, l’hymne « Anti-Fetish » a été diffusé dans les émissions BBC’s Radio 1 Rock Show et SiriusXM Liquid Metal, et « Trauma Euphoria » a été diffusé dans l’émission Fresh Blood de Kerrang ! Radio. Ne manquez pas ces jeunes talents – visionnez le nouveau clip du single « It’s not the end » ci-dessous, et ne manquez pas VEXED en tournée ces prochaines semaines !

Megan Targett, au sujet d' »Its not the end » :

« Comment continuer à vivre lorsque quelqu’un qu’on aime meurt ? Le processus du deuil ne connaît pas la notion de temps, et la mort devient le seul point de référence pour naviguer dans la vie. « It’s not the end » rend hommage à ceux que nous avons profondément aimés et perdus, tout en reconnaissant la douleur et la solitude qui accompagnent ces beaux souvenirs. »

Negative Energy détient une belle authenticité musicale et comporte des paroles saisissantes, profondes et courageuses. Plutôt que de choisir la positivité forcée comme beaucoup de ses contemporains, le trio du Hertfordshire canalise chaque once de son énergie négative dans les 13 titres de l’album – se tenant prêt pour une rude bataille. L’album s’avère être un canal musical époustouflant et dévastateur – donnant vie aux fardeaux douloureux du groupe pour les libérer tout en insufflant une nouvelle approche, avec une pointe de vengeance.

Tracklist de Negative Energy :

1. PTSD

2. Anti-Fetish

3. We don’t talk about it

4. X my <3 (Hope to die)

5. Panic attack

6. Lay down your flowers

7. There’s no place like home

8. Extremist

9. Default

10. Trauma Euphoria

11. It’s not the end

12. DMT

13. Nepotism

Découvrez VEXED en live dès mars et avril 2024 !

Necromanteum EU/UK Tour – en première partie de CARNIFEX

16.03.2024 DE – Cologne / Essigfabrik

17.03.2024 DE – Berlin / SO36

19.03.2024 SE – Stockholm / Slaktkyrkan

20.03.2024 SE – Gothenburg / Brewhouse

21.03.2024 DK – Copenhagen / Amager Bio

22.03.2024 NL – Hengelo / Metropool GZ

23.03.2024 UK – London / Electric Brixton

24.03.2024 UK – Manchester / Club Academy

25.03.2024 UK – Bristol / SWX

27.03.2024 FR – Paris / La Machine du Moulin Rouge

28.03.2024 BE – Sint Niklaas / Casino

29.03.2024 CH – Pratteln / Z7

30.03.2024 DE – Karlsruhe / Substage

31.03.2024 DE – Munich / Technikum

01.04.2024 IT – Milan / Legend

02.04.2024 AT – Vienna / Arena

03.04.2024 CZ – Prague / Palác Acropolis

04.04.2024 PL – Wroclaw / Zaklęte Rewiry

05.04.2024 DE – Leipzig / Hellraiser

06.04.2024 DE – Hamburg / Markthalle

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr