PAIN dévoile une vidéo pour « Go With The Flow »

PAIN, le projet de métal industriel dirigé par Peter Tägtgren, sortira son neuvième album studio « I Am » le 17 mai chez Nuclear Blast. L’acteur Peter Stormare (« John Wick », « Constantine ») apparaît dans la vidéo du premier single du disque, « Go With The Flow ». Stormare a déjà travaillé chez Tägtgren à Lindemann. Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr

Articles similaires