NIGHTMARE un nouvel album en juin et un premier single en vidéo

Communiqué: NIGHTMARE nouvel album « Encrypted » le 7 juin via AFM Records. « Encrypted » a été produit par Simone Mularoni au Domination Studio, la pochette a été créée par Franck Jeannin.

Pré-commandez votre exemplaire: https://shop.afm-records.de/nightmare/

1er single et vidéo « Saviours of the Damned »:

Tracklist:

01 – Nexus Inferis

02 – The Blossom of my Hate

03 – Voices from the Other Side

04 – Saviours of the Damned

05 – Wake the Night

06 – Encrypted

07 – Incandescent

08 – White Lines

09 – Borderlines

10 – Eternal Winter (2023 Version)

Fondé en 1979, NIGHTMARE fait partie intégrante de la scène métal européenne depuis trois décennies et a été prolifique dans ses sorties d’albums, tout en se remettant sans cesse en question dans son évolution musicale.

Le groupe a sorti onze albums studio et a tourné dans le monde entier, jouant dans certains des plus grands festivals de metal comme Wacken, Hellfest, 70 000 Tons Of Metal, Motocultor Open Air ou Gods Of Metal, et assurant la première partie de groupes tels que Def Leppard, Sabaton, Saxon, Grave Digger et Blind Guardian, pour n’en citer que quelques-uns.

En 2020, NIGHTMARE sort son dernier album, Aeternam, via AFM Records.

Fin 2022, le groupe se sépare de la chanteuse Madie et accueille une nouvelle chanteuse exceptionnelle : Barbara Mogore !

