HEAVY WEEK-END, 5 groupes supplémentaires viennent compléter l’affiche

Communiqué: Après l’excitation et l’impatience suscitées par l’annonce du Heavy Week-end, qui réunira au Nancy Open-Air, les 21, 22 et 23 juin prochains, 6 légendes du hard rock et du heavy metal – Scorpions, Deep Purple, Judas Priest, Alice Cooper, Megadeth et Extreme – Gérard Drouot Productions est aujourd’hui heureux de confirmer les noms des 5 autres artistes qui vont compléter cette prestigieuse affiche.

Vendredi 21, jour de la Fête de la Musique, c’est guitare au poing que The Last Internationale ouvrira les festivités avec un rock énergique et engagé qui est la signature de ce duo américain dont on parle de plus en plus en France. Puis ce sera au tour d’Extreme de confirmer son retour fulgurant sur le devant de la scène, avant que les allemands de Scorpions, légende parmis les légendes, groupe aux plus de 100 millions d’albums vendus, ne viennent fêter avec le public français les 40 ans de leur album « Love At First Sting ».

Samedi 22, les français de Sortilège retrouveront une scène à la hauteur de leur réputation et de leur talent pour délivrer des versions imparables de leurs classiques qui ont marqué toute une génération d’amateurs de heavy metal à la française. Ils seront suivis par Pretty Maids, groupe bien trop rare dans l’hexagone. Véritable fleuron de ce hard rock scandinave à la fois ultra puissant et mélodique, ces danois ont plus d’un hymne prêt à être repris en chœur à l’occasion de ces retrouvailles que l’on n’espérait plus. Il sera alors temps pour Megadeth, membre éminent du fameux « Big Four » et maître incontesté du thrash metal, d’atomiser le public, avant que Deep Purple, l’un des géniteurs du hard rock, détenteur de ce qui est sans doute le riff de guitare le plus célèbre du monde, ne vienne enfoncer le clou de cette journée qui s’annonce forte en souvenirs et en émotions.

Enfin, dimanche 23, c’est le guitariste/chanteur de Seattle Ayron Jones, dont la récente tournée française a rencontré un franc succès, qui délivrera son rock aux allures de grunge teinté de blues à travers des compositions d’une sensibilité et d’une profondeur rares. Il précédera Tom Morello, le guitariste de Rage Against The Machine, Audioslave et Prophets Of Rage qui, avec son style caractéristique, élastique, chargé d’effets plus dingues les uns que les autres, revisitera les riffs et solos des plus grandes compositions de ses trois prestigieuses formations. Alice Cooper le précurseur du shock-rock, maintes fois ressuscité et qui n’a de cesse de se réinventer, investira alors les lieux avec un show haut en couleurs. Enfin, Judas Priest, mètre étalon du « metal » qui vient de sortir un nouvel album qui fait l’unanimité, parachèvera la soirée, et le weekend, à coup de riffs et de solos tous plus tranchants les uns que les autres. Some heads are gonna roll !

Avec ces onze groupes, tous dotés d’un répertoire en béton armé et d’une expérience de la scène parfaitement maîtrisée et maintes fois saluée, il paraît clair que pendant ces 3 jours, Nancy va devenir la capitale du hard rock et du heavy metal. Pour son plus grand bonheur, le public pourra acclamer tous ces artistes dans de parfaites conditions, au choix assis dans l’arène ou debout devant la scène. Les billets « Week-End » et les billets « Journée » sont disponibles sur heavyweekend.live et nancyopenair.com.

Depuis son inauguration en 1993, le Zénith de Nancy a vu défiler dans ses murs les plus grands noms de la musique Live et du rock en particulier. Des artistes plus prestigieux encore lorsque cette salle de 6 000 places, en forme de guitare électrique, déploie sa scène réversible à ciel ouvert, se transformant ainsi en un vaste amphithéâtre pouvant accueillir jusqu’à 25 000 personnes. C’est là, qu’en juin 1996, AC/DC s’est produit pour ce qui était, à l’époque, l’un de ses plus grands concerts jamais donnés dans notre pays et c’est là que les 21, 22 et 23 juin 2024, le Heavy Week-end entamera son histoire avec cette première édition.

Plus d’infos: https://www.heavyweekend.live/

