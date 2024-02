ten56. revient avec un inédit

Communiqué: Après avoir ravagé les pits des festivals d’été et alors que ten56. tournera au Japon d’ici quelques jours puis prendra part au warm-up itinérant du Hellfest en Avril, la formation de deathcore moderne continue de verser dans la brutalité avec « Good Morning ». Un nouveau single ou plutôt un déversement de violence sonore et visuelle qui se découvre sans plus attendre via Out Of Line Music.

« ‘Good Morning’ est notre façon de faire savoir au monde que non, nous n’en avons pas fini avec l’expérimentation. Nous n’avons pas non plus fini de repousser les limites ou de bousculer les genres musicaux. Au contraire, nous sommes plus que jamais déterminés à faire de ten56. l’un des groupes les plus brutaux et instables de ces dernières années.

Ce morceau est pour ceux qui ont adopté notre son ainsi que notre style et qui attendent de voir jusqu’où nous sommes prêts à nous aventurer dans les montagnes russes émotionnelles. Si vous ou l’un de vos proches souffrez, essayez d’en parler ou d’être la personne qui pourrait sauver une vie. »

(ten56.)

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr