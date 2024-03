INGESTED : second extrait de « The Tide Of Death and Fractured Dreams »

Communiqué: L’infatigable formation de death metal moderne sortira The Tide Of Death And Fractured Dreams le 05 Avril chez Metal Blade Records. Après « Paragon Of Purity », Ingested propose « Pantheon », un second single dont la vidéo se découvre ci-dessous.

« J’ai écrit « Pantheon » alors que je souffrais d’un profond syndrôme de l’imposteur. Nous avons fait toutes ces grandes tournées en compagnie de ces énormes groupes. Ces mêmes groupes que nous avons idolâtré plus jeunes. Et maintenant, nous jouons dans la même cour. Cette chanson parle de toutes ces questions que je me suis posé : suis-je à ma place ? Suis-je assez bon ? Est-ce que je le mérite ? » (Jason Evans, chant)

Peu de groupes sont capables d’enchaîner les tournées tout en sortant un album par an. Pourtant, depuis 2020 et la sortie de Where Only God May Thread, et malgré la pandémie, c’est ce que s’évertue à faire Ingested. 2024 verra donc la sortie d’un nouvel album pour la formation anglaise. The Tide Of Death And Fractured Dreams n’est pas seulement aussi novateur et brutal que leur dernier disque en date (le dévastateur Ashes Lie Still paru en 2022), il démontre toute la créativité et la maîtrise du groupe lorsqu’il est question de technicité et de puissance sonore.

Ingested y injecte toute l’expérience, l’agressivité et le talent que le trio a acquis ces dernières années. Là où ce nouvel album diffère du précédent n’est donc pas en termes de brutalité ni de mélodies, en revanche son songwriting est plus insidieux, plus vicieux mais moins morne. Ce que le groupe ne manque pas de souligner : « Ashes Lies Still a été composé pendant le COVID et cela se ressent à son écoute, il est le reflet de cette époque et de tout ce qu’elle pouvait inspirer. Avec The Tide Of Death And Fractured Dreams, nous voulions revenir à quelque chose de plus énergique et de moins morose. Même si nous aimons ce que nous avons fait avec Ashes Lies Still, cet aspect dépressif n’était pas forcément quelque chose que nous voulions continuer à explorer. Bien sûr, The Tide Of Death And Fractured Dreams a sont lot de passages sombres mais, d’un point de vue général, il est bien plus optimiste. »

À l’instar de ses prédécesseurs, The Tide Of Death And Fractured Dreams a été produit par le groupe en compagnie de Nico Beninato. L’artwork est l’œuvre de David Seidman (Stabbing Westward, Arch Enemy, etc.). Enfin, deux featuring sont à noter : « In Nothingness » qui voit la participation de Mark Hunter (Chimaira) et « Expect To Fail » avec Josh Middleton (Sylosis).