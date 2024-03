ACCEPT, nouvel album dispo le 26 avril, un premier extrait disponible

Communiqué: Plus percutant que jamais, ce morceau présente des riffs acérés dans le plus pur style d’Accept, le texte fait référence à notre dépendance à la technologie. L’atmosphère sombre de cette vidéo illustre parfaitement les propos, à travers un contraste saisissant entre un mur d’images devant lequel le groupe se produit.

Pour Wolf Hoffmann : « Cette chanson aborde le thème omniprésent de l’intelligence artificielle (IA). D’une manière étrange, nous sommes entrés dans une période passionnante…

Cette révolution numérique a un impact énorme, probablement plus grand que tout ce que l’humanité ait jamais vécu. La révolution industrielle a été énorme, mais celle-ci pourrait l’être encore plus, et nous n’en sommes qu’au début. Cependant, j’ai aussi un peu peur que l’humanité se perde et soit mise de côté face à tout cela. Cette chanson se veut percutante, mais aussi assez provocante ! »

Accept, les titans du heavy metal germanique sortiront « Humanoid », leur nouvel album, le 26 avril 2024 sur Napalm Records. Ce chef-d’œuvre à venir a été, une fois de plus, produit, enregistré, mixé et masterisé par Andy Sneap, un orfèvre en la matière que l’on ne présente plus. Depuis quelques jours, les fans peuvent s’immerger dans l’album en visitant un site web interactif

où ils peuvent (re)programmer le robot qui figure sur l’artwork, et découvrir ainsi différentes parties de l’album. Site: https://accept-humanoid.vercel.app/

ACCEPT n’a jamais hésité à aborder des sujets brûlants, et ce 17ème album studio ne fait pas exception à la règle. Même s’il n’est pas un « album concept », ce disque aborde des sujets tels que l’IA

et la façon dont notre dépendance à la technologie nous prive progressivement de notre individualité. Avec « Humanoid » ACCEPT lance un avertissement : le chanteur Mark Tornillo ne sera jamais un défenseur de l’ère numérique, Sa performance chargée émotions brutes, de fragilités exprime une vraie contrebalance. Il évoque différentes étapes que nous rencontrons sur le chemin de la vie

et des caractéristiques qui, au final, nous rendent uniquement humains : se sentir mal à l’aise, vieillir, faire face à la douleur, à la déception et à l’arrêt final pour tout le monde : la mort.

11 nouvelles chansons férocement électriques, dynamiques et subtilement nuancées avec un humour pince-sans-rire, comme en témoignent les références bibliques sur « The Reckoning » – une ode au public des concerts – ou cette nouvelle interprétation de l’histoire de « Frankenstein » et « Straight Up Jack », une chanson à boire qui aurait certainement été approuvée par Bon Scott.

Le morceau d’ouverture « Diving into Sin » donne aux auditeurs une secousse à faire dresser les cheveux sur la tête avec son intro influencée par les sons du Moyen-Orient, et cette voix criarde, presque agressive, de Mark Tornillo qui donne au reste de l’album de festin des plus généreux. « Unbreakable » parle autant du groupe que du lien entre ACCEPT et ses fans, lorsqu’ils se retrouvent dans l’arène d’un concert « Mind Games », quant à elle, a un côté vintage, circa « Metal Heart ». « No One Gets Out Alive » semble taillée sur mesure pour les concerts et, comme son titre l’indique quelles que soient les circonstances, la mort est le grand égalisateur. Enjoué et agressif avec ses échanges de guitares, « Southside Of Hell » termine le disque avec un merveilleux jeu de mots, gracieuseté de Tornillo.

Humanoid est un album qui vise la tête, le cœur, les tripes et… les couilles !

Liste des titres :

1) Diving Into Sin

2) Humanoid

3) Frankenstein

4) Man Up

5) The Reckoning

6) Nobody Gets Out Alive

7) Ravages Of Time

8) Unbreakable

9) Mind Games

10) Straight Up Jack

11) Southside Of Hell

Dans la lignée de ce nouvel album, ACCEPT effectura

une tournée européenne massive qui passera par la France !

28.10.24 – Toulouse / Le Bikini

29.10.24 – Lyon / Transbordeur

01.11.24 – Paris / Elysée Montmartre

Mais, avant cela, le 29 juin 2024, ACCEPT aura foulé la Mainstage du Hellfest aux côtés de Metallica, Saxon et Bruce Dickinson…

